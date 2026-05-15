タレントの山口もえが11日、インスタグラムを更新。夫で爆笑問題の田中裕二と映画館デートをしたことを報告した。【写真】山口もえ、夫・田中裕二と映画館デート山口は「久々パパさんとデート」とつづり、「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と報告。映画館で購入したポップコーンの写真も公開し、「私はポップコーンを食べ過ぎて 夜までまったくお腹が空かなかった。笑」と振り返った。この投稿にファンからは「楽しそうで良