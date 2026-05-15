本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利して連敗を4で止め、大谷は3勝目を挙げた。そんな中、マイナーからも嬉しいニュースが舞い込んできた。ドジャース地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は13日（同14日）、自身のXで「金曜日、リバー・ライアン