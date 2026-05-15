音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元ボーカル・コムアイが、雰囲気激変した最新ショットを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「まじ春とー秋はーどこいったん？？？」とつづり、カジュアルなＴシャツ姿を自撮り。社会問題に取り込むコムアイは「ふつうのコットンが育てられる過程の農薬使用によって農家さんに健康被害が出たり環境への悪影響があったりするのは知ってた？」とつづり、１７日に東京・代々