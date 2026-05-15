駅で友人を待っていた80歳の筆者の母。困っていたわけではないのですが、見知らぬ学生たちが自然に声をかけてくれました。そのやさしさに触れ、「日本の未来は明るい」と笑って話す、母のうれしい体験談です。 慣れない駅で待ち合わせ 母が駅で友人と待ち合わせをしていたときのことです。友人の車がまだ来ておらず、周りを見ながら待っていました。日頃、あまり利用しない駅だったため、キョロキョロしていたかもしれま