日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。会見には森保一監督が出席し、ともに世界一を目指す２６人を発表する。日本は過去７大会連続でＷ杯に出場している。初出場となった１９９８年フランス大会はオール国内組で挑み、大会終了後にＭＦ中田英寿がベルマーレ平塚から、イタリアのセリエＡペルージャに移籍。中田の挑