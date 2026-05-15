日本卓球協会は１４日、１０月にウズベキスタンで行われるアジア選手権兼来年の世界選手権個人戦のアジア大陸予選会の日本代表を決める国内選考会（２６日〜２７日、埼玉・所沢市）の出場選手を発表した。女子は、世界卓球団体戦で銀メダルを獲得した早田ひな（日本生命）や橋本帆乃香（デンソー）、面手凛（日本生命）、２４年パリ五輪団体銀の平野美宇（木下グループ）ら２４選手の出場が決まった。男子は、世界卓球団体戦