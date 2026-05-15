◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンから外れた。ロバーツ監督が明言していたとおり、２試合連続での“打者休養”となった。チーム２試合を続けてスタメンから外れるのは「父親リスト」入りで欠場した２５年４月１８、１９日を除けば、ドジャース移籍後では初