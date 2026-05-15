日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆傍流社長の外資流改革ホルムズ海峡の封鎖に端を発した「令和のオイルショック」。最前線に立つのが石油元売り企業だ。最大手のENEOSホールディングスの社員は目詰まりを防ぐべく、調達網の見直しや顧客への説明、霞が関との調整に追われた。業