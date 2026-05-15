史上初の女性首相とファーストジェントルマン。交際ゼロ日婚に始まり、突然の離婚、ナゾの復縁を経て、遂には妻が最高権力者へと上り詰めた。だが実は、首相公邸で暮らす彼らにはベールに包まれた「ヒミツ」があるのだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「タラップを2人で歩いてよ！」「そんなの嫌だよ（笑）」昨年11月11日、皇居の宮殿「松の間」で行われた大綬章の親授式。口元に僅かな羞恥を滲ませた高市早苗首相は、夫