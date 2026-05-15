日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【画像】茂木敏充氏の経産相時代の評価は？◆◆◆赤澤経産大臣の評判は？官僚は大臣の機嫌や振る舞いに一喜一憂する。「大臣に気持ちよく仕事をしてもらうのが官房長や秘書官の務めだ」（経済官庁幹部）と心得ている反面、なかなか骨が折れる仕事だ。ここ数年、