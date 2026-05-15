アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で首脳会談を行い、習主席は台湾問題をめぐり、アメリカ側を強くけん制しました。習近平国家主席：我々はライバルではなくパートナーとなり、高め合い、共に繁栄すべき。トランプ大統領：我々は問題を素早く解決してきた。素晴らしい未来を築いていくだろう。中国外務省によりますと、習主席は台湾問題について「対応を間違えれば、米中が対立し衝突することになる」と