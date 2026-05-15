きょうは安定して晴れる所が多く、洗濯日和になりそうです。全国的に平年を上回る陽気が続き、関東から西を中心に25℃以上の夏日になるでしょう。九州など、30℃以上の真夏日になる所もありそうです。【青空広がる 洗濯日和に】高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。朝は雲の多い関東も、日中は晴れ間がありそうです。天気の大きな崩れはなく、洗濯日和になるでしょう。紫外線が強まっているため、対策を心がけ