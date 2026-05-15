「与那国島と西表島の間」にロシア船団が出現防衛省・統合幕僚監部は2026年5月13日、ロシア海軍のフリゲートなど10隻が沖縄県の西表島沖を航行したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】自衛隊が激写！これが沖縄に出現したロシア船団です確認されたロシアの艦船は、ステレグシチー級フリゲート2隻、ドゥブナ級補給艦、バルク級航洋曳船、貨物船6隻です。これらの艦船は5月12日午後11時に西表島の北西50kmに出現。