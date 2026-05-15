石川県とポケモン・ウィズ・ユー財団は、のと里山空港を「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」として、7月7日にオープンすると発表した。能登半島地震の被災地への観光需要創出と復興支援を目的とした取り組みの一環で、世界初となるポケモンの名を冠した空港となる。2029年9月30日までの期間限定。空港内には5月時点で確認されている111種すべてのひこうタイプのポケモンを装飾するほか、2階吹き抜け部分には大型のピカチュウと