グーグル（Google）は、広告主やマーケターに向けた発表会「YouTube Brandcast 2026」で、広告効果を最大化するための新機能が発表された。 発表された機能 「カスタムスポンサーシップ」（Custom Sponsorships）では、ブランドが希望するタイミングで、AIを活用して動的に最適な動画を表示できるようになる。 「カスタムコンテンツシェルフ付きマスヘッド」（Masthead with Custom Cont