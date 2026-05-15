仕事で成功して地位や名声があり、お金持ちで、見た目が良い……。そんな人を見たときについ「自分なんて」と思ってしまいそうになる人は多い。しかし、それは自分の目指したい成功なのだろうか？ 立ち止まって考えさせてくれるのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルーを起こし、別人級に成長することができる「すごい習慣術」を網羅している。本記事では、成功に関