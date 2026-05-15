今季は復調傾向にあるトラウト。しかし、彼の市場価値には疑問符が……(C)Getty Imagesメジャーリーグのレギュラーシーズン開幕から早くも1か月以上の時が経過した。早くもさまざまなドラマと話題が提供される中で、球界内に置いて娯楽性を増しているのが、夏のデッドラインに向けて水面下で動き出している各球団のトレードに関するトピックだ。【動画】規格外のパワーは健在不振が指摘されるトラウトの特大アーチをチェック