つらい心情を、つい話してしまった。しかも、声をかけられた見知らぬ人に。【信じられない体験】彼氏と一緒に遊びに行ったのに…ひどい目にあったうえ薄い記憶しか残されなかったすると、思いもよらぬリアクションが。京都府在住の30代女性（当時）・なつみんさんの思い出。＜なつみんさんからのおたより＞当時長く付き合っていた人と、結婚の話までしていたのにフラれた私は、毎日心あらずに過ごしていました。休日に出かける用事