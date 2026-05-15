【ニューヨーク＝木瀬武】１４日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１５８円４０銭台まで下落した。日本政府・日本銀行が為替介入に踏み切った４月３０日以来、２週間ぶりの円安・ドル高水準となる。