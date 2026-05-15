福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、運転に危険を感じた高校生たちが「シートベルトしとけ」などと“命を守るため”のやりとりをしていたことがわかりました。■「みんな大切な人に連絡しとけ」ガードレールが突き刺さったままのバス。警察は、14日から本格的にこのバスを調べ始めました。6日、北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗車し、遠征に向かう中で起きた事故。高校3年生の稲垣尋斗さんが亡くなりました。これま