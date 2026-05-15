「皇室典範改正」に向けた動きが、今国会で進んでいる。主な論点は、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持する案と、皇統に属する男系男子の養子縁組を容認する案。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「皇統に属する旧宮家の養子案のほうは、実は保守派が忌み嫌う『伝統破壊』の側面を持っている」という――。■皇統の伝統を壊す「旧宮家養子案」国会では皇族数の確保についての議論が続いている。そのなかで選択肢として浮上してきている