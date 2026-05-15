元乃木坂４６で女優の久保史緒里が１５日までに自身のＳＮＳを更新し、出演したコントライブの衣装ショットを公開した。９、１０日の２日間にわたって、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭ開催された、ＮＨＫ総合「ＬＩＦＥ！」のコントライブ「ＬＩＦＥ！ＯＮＳＴＡＧＥ〜マーベラーに捧げるコント〜」に出演した久保。インスタグラムを更新し、「ぴあアリーナＭＭでの夢のような２日間、ありがとうございました。あまりに