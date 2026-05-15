学校にいる子どもを、どうしたら成長させてあげられるのか。「教材の力が半分、教師の腕が半分」と言うのが、著者・長谷川博之氏の持論だ。教材が優れていても、それを使いこなす技量がなければだめ、ということであろう。今回は「五色百人一首」を例に、教材を効果的に用いるためのポイントを解説する。『長谷川博之の「圧倒的実践日誌」1』（トークラインBOOK）はAmazonで好評発売中。教育技術研究所のサイトでも購入できます。