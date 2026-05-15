突然ですが、「パワポ」が何の略か知っていますか？発表には欠かせないツール…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「パワーポイント」でした！パワポは、「パワーポイント」の略称です。アメリカのIT企業マイクロソフトが開発・提供するプレゼンテーション作成ソフトウェアで、1987年にリリースされて以来、世界中のビジネスや教育現場で広く使われています。スライドと呼ばれるページ単位で文字・画像・グラフなどを組み