今、若い人の間で広まっている「静かな退職」。辞めるわけでも、反抗するわけでもなく、最低限の業務だけを淡々とこなす働き方だ。しかし、これは本当に非難されるべき働き方なのだろうか？人事コンサルタントで、著書に『ボスマネジメント』がある難波猛氏が、「静かな退職」が容認される社員と、「リアルな退職」に追い込まれる社員の差を指摘する。若い世代に広がっている「静かな退職」「静かな退職」という言葉が、ここ1年