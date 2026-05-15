ゴルフを始めたばかりの人長年上達しない苦手な人、必読の練習法です！ 今回は関浩太郎コーチにパッティングのコツを教えていただきました。 ４、５メートルのパット練習は効果が薄い!? パットの距離は大きく分類すると、２メートル以内のショートパット、10メートル以上のロングパット。その中間の距離のミドルパットの３つにわかれます。 この３つの距離で多くのアマチュアがスタ}