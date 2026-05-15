広島の栗林良吏投手（２９）が１４日、マツダでの投手指名練習に参加し、今季４度目となるチームの連敗ストップに貢献する決意を言葉にした。１５日の阪神戦（甲子園）に先発する右腕は、今季連敗ストッパーとしても存在感を示している。阪神とは４月２６日に甲子園で対戦。７回１失点に抑えながら、佐藤輝に浴びたソロ本塁打が黒星につながった。リベンジも果たし、上昇ムードをもたらす構えだ。蒸し暑いマツダで、最後の調整