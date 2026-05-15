アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がきのう、北京で首脳会談を行いました。中国・北京から中継でお伝えします。今回の首脳会談で注目が集まっていたテーマは台湾問題でしたが、大きな動きはなかったとみられます。中国側は「台湾独立を許さない」とする従来の立場を強調し、アメリカ側は台湾に関する政策について「立場は変わっていない」と説明しています。イラン情勢についてもアメリカ側は両者の合意をアピールし