新しい基準を提示トヨタから3列シートSUVのEVとなる新型モデルの「TZ」が、2026年5月7日に世界初公開されました。日本には2026年冬に導入するそうです。また、スペックの記載を見ると、日本だけでなく、北米、欧州、中国でも発売されると予想できます。【画像】これがレクサス“新型”「TZ」です！ 画像で見る！（50枚）今回、初披露された新型「TZ」をトヨタは「電動ラグジュアリーSUVの新しい基準」と説明しています。全