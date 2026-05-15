＜全米プロ初日◇14日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 今季のメジャー大会第2戦が、14日に開幕した。現在、第1ラウンドが行われている。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！日本勢は4人出場。午前組でプレーした久常涼が、7バーディ・4ボギーの「67」で回り、3アンダーでホールアウトした。現時点でジャスティン・トーマス（米国）、マーティン・カイマー（ドイツ）、ミンウー・