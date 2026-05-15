長い暗闇を抜け出す号砲は、日本から来た大砲のバットが鳴らしている。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、ホワイトソックスの変貌ぶりに注目した。チームは１３日（日本時間１４日）、本拠地レート・フィールドでロイヤルズに６―５で競り勝ち、４連勝。今季通算を２１勝２１敗として勝率５割に戻し、ア・リーグ中地区２位を維持した。首位ガーディアンズとは１・５ゲーム差。球団がシーズン