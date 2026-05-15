退団前ラストマッチを目前に控えた女子プロレス「マリーゴールド」の林下詩美（２７）が胸中を激白。今後の去就については含みを持たせた。旗揚げから団体をけん引してきた詩美は４月の後楽園大会で退団を電撃発表。２３日の大田区大会がラストマッチとなる。取材に対し「すごく寂しいというのは本当。でもそれを離れてでも自分はまだ目指したいもの、まだつかみ損ねたものを諦め切れていない。向上心があるという気持ちにフタ