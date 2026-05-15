日本バスケットボール協会(JBA)は14日、『三井不動産カップ2026(神奈川大会)バスケットボール女子日本代表国際試合』に向けたメンバーを発表しました。選出された15名の選手は、4月30日に発表されたFIBA女子バスケットボールワールドカップ2026メンバーと同じく、郄田真希選手や渡嘉敷来夢選手らベテラン組や19歳最年少の後藤音羽選手らが選出されました。なお、町田瑠唯選手はチームに帯同しますが、コンディション不良のた