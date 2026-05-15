組長の教えとは――。ストロングスタイルプロレス（ＳＳＰＷ）２７日東京・後楽園ホール大会で、?関節技の鬼?藤原喜明（７７）が船木誠勝、石川雄規と組み、高橋?人喰い?義生、アレクサンダー大塚（５４）、村上和成組と対戦する。この６人タッグ戦は「藤原喜明喜寿記念試合」と同時に、「アレクサンダー大塚３０周年記念試合」と銘打たれた。大塚は１４日に行われたＳＳＰＷの会見では「自分自身の３０周年とも入れていただい