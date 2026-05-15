日本野球機構(NPB)は13日、3・4月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。東地区からは楽天の繁永晟選手、中地区からはハヤテ静岡の廣沢新太郎選手、西地区からはオリックスの山中稜真選手が表彰されました。ファーム・リーグ各地区から、成績優秀で飛躍を期待する選手が表彰される「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」。繁永選手は2025年ドラフト3位で楽天に入団。ルーキーながらも3、4月度30試合に出場し、地区