タレントの関根勤（72）が、14日放送のテレビ朝日系『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャル（後7：00）に出演。10年前に心筋梗塞の一歩手前である「狭心症」を発症した際のことを振り返った。【写真】関根勤の検査から心臓手術まで1ヶ月に密着それまで体の異常もなく精力的に仕事をしていた関根だったが、2016年のある日、胸の違和感に気づいた。階段を上っていると息切れをするようになったものの、休むとすぐ治まっ