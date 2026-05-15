?桜開花?はいつになるのか…。大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内一山本（３２＝放駒）に押し出されて完敗。取組後は取材対応せず、国技館を後にした。序盤を終えて２勝３敗と黒星が先行。優勝争いから大きく出遅れた。この日は、横綱審議委員会による本場所総見が行われた。大の里（二所ノ関）と豊昇龍（立浪）の両横綱は休場で不在。紺野美沙子委員（女優）は「残念です。やっ