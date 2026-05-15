沈む老舗球団の金庫には、まだ大物が眠っている。だが、その扉は簡単には開きそうにない。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１３日（日本時間１４日）までに、８月３日（同４日）のＭＬＢトレード期限を前に、各球団ＧＭが獲得可能な３人のスター選手としてジャイアンツのラファエル・デバース内野手（２９）、マット・チャップマン内野手（３３）、ウィリー・アダメス内野手（３０）に注目した