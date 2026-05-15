王者の指定席が、ついに奪われた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は１４日（日本時間同日）、ＭＬＢ第７週のパワーランキングを発表し、開幕から首位を守ってきたドジャースを２位へ下げ、ナ・リーグ東地区首位を走るブレーブスを１位に据えた。ブレーブスは１３日（同１４日）、本拠地トゥルーイスト・パークでナ・リーグ中地区首位のカブスを４―１で撃破。メジャー最速の３０勝に到達し、３０勝１３敗と独走感を強めた。マイ