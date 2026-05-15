名門の快走に、エース左腕の肘痛という不穏な警報が鳴った。米メディア「スポーティングニュース」は１４日（日本時間１５日）、ヤンキースにジャイアンツのタイラー・マーレ投手（３１）のトレード獲得案が急浮上していると報じた。背景にあるのは、マックス・フリード投手（３２）の緊急降板だ。フリードは１３日（同１４日）のオリオールズ戦（カムデンヤーズ）に先発したが、左肘後部の痛みを訴えて３回６１球で降板。チー