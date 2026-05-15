米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 4.013（+0.034） 米10年債4.485（+0.016） 米30年債5.033（-0.001） 期待インフレ率2.485（-0.012） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。終始マイナス圏で推移していたものの、終盤にプラスに転じる展開。原油動向に連動し、利回りは依然として年初来の高水準付近に留まっている。１０年債は４．５０％の節目