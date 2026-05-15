ドル円、１５８円台を回復途中で急速に下落介入かは不明＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となる中、ドル円は１５８円台を回復。途中で急速に１５７円台前半に下落する場面があった。日本の財務省による介入かは不明だが、その可能性も否定できない動きではある。 日本の財務省は、連休中も断続的に介入を実施し、連休明けもその気配が出ている。下に押し込むまでの介入は行っていないものの、１６