待望の一発だが…ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）に「14試合、53打席ぶり」となる7号ソロが、5月12日（日本時間13日）に出た。5月に入って極度の打撃不振に陥っており、前日の11日（同12日）までの月間打率は、1割1分1厘まで下がっていた。【写真を見る】モデル並みの美女ばかり！“ドジャース奥さま会”に溶け込む「真美子さん」「前日も同じサンフランシスコ・ジャイアンツ戦でした。12日に先発したエイドリアン・