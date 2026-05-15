新たな出資者は現れるのかゴルフ界は今季2つ目のメジャー大会、全米プロを迎えようとしているが、今の話題の中心は、何と言ってもリブゴルフである。【写真】状況を察知していたのか…いち早く“特別待遇”でPGAツアーに復帰した選手もサウジアラビアの政府系ファンド「PIF（パブリック・インベストメント・ファンド）」の支援を受けて、2021年に創設され、2022年から試合開催を開始したリブゴルフ。5シーズン目となる今季がす