飛ばないボール海を渡った“村神様”こと村上宗隆（26）が神懸かっている。5月12日現在、15本塁打を放ち、かの2年連続MVPのアーロン・ジャッジと本塁打王争いを繰り広げているのだ。【写真を見る】天皇陛下の御前で「ガムをかんで腕組み」“問題行動”が炎上した村上宗隆日本人でもMLB本塁打王になれることは大谷翔平が証明済み。そして、村上は日本で三冠王に輝いた実力の持ち主だ。とはいえ、活躍には目を見張るしかない。