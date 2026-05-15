古来、権力者は自身の像を崇拝対象とし、神のようにあがめることを民に強いてきた。今回、テレビ朝日が鳴り物入りで発表した「AI早河会長」は、そんな“偶像”の現代版に見えるのである。＊＊＊【写真を見る】人間さながらのアドバイスを…「AI」にされた早河会長AIが語る“温もり”毎年、4月1日のテレビ局の入社式にはドラマの番宣を兼ねて俳優や女優がゲストに呼ばれ、新入社員に向けてメッセージを送るのが恒例行事とな