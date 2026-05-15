20年ぶりのコンサートツアーを目前に控える中森明菜（60）が、着々と準備を進めている。かねて指摘されていた声の問題を克服するべく、自ら進んで著名な指導者に教えを請うているそうだが……。＊＊＊【実際の写真】変わらぬ美貌をカメラが捉えた！かが屋・加賀翔が撮影した「中森明菜」現在の姿秘密裏にレッスン明菜は長き充電期間を経て現在、活動を本格的に再開させつつある。昨年末には、8年ぶりのディナーショーで