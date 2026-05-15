アメリカのルビオ国務長官は、きのう行われた米中首脳会談で、台湾への武器売却は「主要な話題にならなかった」と明らかにしました。中国外務省によりますと、北京できのう行われた米中首脳会談で、習近平国家主席は台湾問題について「処理を誤れば衝突や対立に至り、中米関係は極めて危険な状況に陥る」とアメリカをけん制しました。これに関連してアメリカのルビオ国務長官は「NBCテレビ」に対し、会談では台湾への武器売却につ