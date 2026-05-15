【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１４日放送の米ＦＯＸニュースのインタビューで、北京で行われた米中首脳会談について、中国の習近平（シージンピン）国家主席から、ホルムズ海峡の開放に向け支援の申し出があったと明らかにした。トランプ氏によると、会談で習氏は、中国がホルムズ海峡を通じて大量の石油を購入しているとして、「できることがあれば喜んで協力したい」と述べた。トランプ氏は「我々が封鎖し