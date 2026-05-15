◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第1日（2026年5月14日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）男子ゴルフのメジャー第2戦が開幕し、米ツアー未勝利の久常涼（23＝SBSホールディングス）が7バーディー、4ボギーの67をマークし、ホールアウト時点で首位に立った。「ボギー先行でしたけど、バウンスバックが3回くらいあったと思う。いいプレーができて良かった」。好スコアで回った久常は満足感をにじ